日本情色片女王片桐夕子，1970年出道至今演出多部膾炙人口的作品，又以《夕子》系列被視為代表作，並拍攝逾40部情色片，沒想到她近日傳出已於去年罹患膽管癌離世，享壽70歳，消息傳出後震驚各界。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，經紀公司證實從家屬口中得知片桐夕子病逝噩耗，據悉她罹患膽管癌後，雖然接受治療努力對抗病魔，但最後仍不幸病逝，享壽70歳，死訊更是隱瞞半年之久才曝光，而她先前還在《相棒season20》飾演一角，當時完全看不出有任何異樣，連工作人員都說她看起和一般人沒兩樣，因此死訊傳出後讓人格外震驚。

片桐夕子18歲時出道，隔年主演《女高生報告 花開夕子》打響名號，接著推出以「夕子」為名的作品，奠定在演藝圈的一席地位，更成為情色片女王，拍攝超過40部粉紅電影（含有情色或軟式色情成份的成人電影） ，晚年則轉型改拍電視劇，在許多推理劇都可以見到其身影，有過兩段婚姻的她，曾演出前夫小沼勝的作品，在當年掀起話題，如今不敵病魔病逝，讓粉絲紛紛PO出她的生前作品緬懷。