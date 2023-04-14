美中關係不斷惡化，短時間內並沒有緩解跡象，專家指出，全球化與經濟開放是數十年來推動人類進步的重要關鍵，然而美國從前總統川普開始對大陸發動貿易戰，對兩大國的關係帶來深遠影響，全球新創產業持續萎縮令人沮喪，為了世界的繁榮與穩定，西方國家應該要接觸大陸，而非遏止大陸發展。

Modern Diplomacy報導，諮詢機構Green Proposition創辦人兼執行長Shahid Hussain撰寫文章指出，美中分岐正在傷害全球新創產業與新知識研發，是一件非常令人擔憂的事情，這樣狀況將傷害全球，尤其是亞洲國家。

Shahid Hussain認為，美中之間的不信任，可能導致貿易路線受限，供應鏈成本大幅升高，最終導致投資減少的惡性循環，這也是世界銀行為何建議開發中國家不要在兩大國之間選邊站，以免錯過對方的利益。

Shahid Hussain呼籲決策者出於政治動機的單方面決定雖然會帶來短期利益，但為了世界的穩定與繁榮，大陸與美國兩個超級大國需要共同努力，西方國家需要制定政策來接觸而不是遏止大陸。

文章提到，尤其在綠色能源轉型上，大陸的角色相當重要，如果西方國家排斥大陸的政策繼續下去，新興經濟體將因為高成本與供應鏈過於單一，選擇不發展其可再生能源和綠色能源部門。