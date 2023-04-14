藥華藥本次發行普通股34,000,000股參與發行海外存託憑證，每單位海外存託憑證股份(Global Depositary Share)表彰藥華藥普通股1股，每單位發行價格13.61美元，折算台股每股價格約新台幣415元。以13日收盤價新台幣440.5元計算，折價僅5.8%，4月18日於盧森堡證交所掛牌上市。資金用途主要為充實藥華藥之營運資金及轉投資其美國及日本子公司，本次募資完成後藥華藥之外資佔比將達約24%。

藥華藥指出，旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）已獲歐美及全球多國核准使用於成人真性紅血球增多症（Polycythemia vera, PV）患者並上市銷售，各地接受Ropeg治療的患者持續穩定成長，公司2022年全年累計營收達新台幣28.82億元。Ropeg甫於今年3月底再下一城獲日本核准PV藥證，今年年初也已送出中國、馬來西亞PV藥證申請，藥華藥完整的國際佈局和研發製造能力有助於推動本次海外籌資案。

藥華藥於4月10日在日本舉行獲藥證慶祝活動及召開員工大會，經營團隊遵循日本古禮舉行鏡開儀式，慶賀獲得日本藥證，並一同祈福，凝聚團隊向心力。日本為全球第三大新藥市場，藥華藥日本團隊已為藥品的上市做好萬全準備，蓄勢待發。

藥華藥執行長林國鐘表示，公司於美國及日本均自行佈建行銷與銷售團隊，自建通路銷售藥品，目前Ropeg已於美國上市一年，營收亮眼，公司正準備進一步擴張美國銷售團隊；日本團隊於取得藥證後亦依照原訂計畫積極推展上市活動，後續將依日本法規於日本上市銷售。