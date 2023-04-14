「樂天女孩」啦啦隊女神林襄，憑藉清純臉蛋與傲人身材深受台日粉絲喜愛，更被日媒封為「異次元等級」正妹，而先前南韓啦啦隊女神宣布加盟樂天女孩被形容是「林襄勁敵」，但如今林襄的人氣似乎略勝一籌，近日不只登上兩大日本雜誌封面，更被封為「台灣第一美女」。

林襄先前才宣布成為日本高爾夫球球衣「CPG GOLF」全球品牌代言人，幾天後她又在限時動態中轉發受日本出版社集英社的專訪內容，甚至登上由日本最大出版社「談講社」出版的《週刊現代》最新一期封面，當中以日本火腿隊「FIGHTERS GIRL」跳狐狸舞的照片為主照，介紹「台灣第一美女」林襄也有參與那次的演出。

然而，從林襄接受集英社專訪的部分內容中有提到，目前她的IG擁有164萬人追蹤，狠甩南韓女神李多慧的83萬名粉絲，由此可知，林襄不僅在台灣有相當高的人氣，許多日本粉絲也都身陷於她的魅力。

林襄日前轉發接受集英社的專訪。（圖／擷取自林襄IG）

事實上，林襄經紀人莉奈曾在IG有感而發出長文回憶，林襄2年前價碼約落在1、2萬元，且因形象關係導致一些案子都流標，只能靠著莉奈攝影作品的版稅收入過活，接著她提到以前林襄經常被廠商講得很難聽，最常聽到的就是說林襄沒質感、沒氣質「害怕自己品牌被傷害」，讓她無奈自嘲「我覺得我們根本就是瘟疫」，但莉奈很慶幸一路上林襄都很樂觀，如今她可以驕傲地自我介紹「嗨我是林襄經紀人莉奈」。