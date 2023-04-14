即將跟隨新東家太陽爭奪本季總冠軍的杜蘭特，14日接受《FOX Sports》專訪表示，「我當然沒有後悔離開勇士，我從來不會為了自己做過任何事感到後悔，我在聯盟度過所有時光都是無悔的，作為一名球員，我每天拚盡全力，當我踏上球場就想發揮最大潛能！」他更強調想要自己決定退役時間。

當年曾跟勇士完成2連霸，隨後選擇跟厄文一起跳槽籃網，兩人本季卻先後離開籃網，厄文去了獨行俠連附加賽都打不了，杜蘭特則跟太陽以西區第4種子身分在季後賽首輪遭遇快艇，他說：「對於輸贏結果，我都能接受，我永遠不會說自己做過哪些事失敗了。」

杜蘭特向來被貼上「敏感」標籤，且常在社群媒體跟球迷互嗆，但他認為這一切都因他去了勇士，「直到現在，外界仍不喜歡我跳槽勇士這件事，人們想讓我閉嘴，但不僅籃球，很多項目的運動員都在玩社群媒體，但我沒聽過有人罵他們敏感，或許隨著時間過去，有人會開始欣賞我在社群媒體如此開放。」

至於之後的職業生涯目標，杜蘭特也把話說得很直，「我想主宰自己結束這段旅程的時間，我不想讓聯盟或傷痛決定，我只想好好打球與享受，當退役時刻到來，我想親自做出那個決定！」