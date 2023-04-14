臉書粉專「不演了新聞台」，2021年7月發文爆料，指高端疫苗當時申請緊急授權，但其試驗報告，不能防變種病毒和重症，引發高端公司不滿，認為該粉專違法取得研發報告等機密資料，意圖影響高端股價，提告粉專負責人朱凱翔加重誹謗、洩密、違反《證交法》、《營業祕密法》，台北地檢署調查後認為，洩露文件管道不明，不能排除有高端人員洩密可能，另查無影響高端股價及營業祕密法事證，14日不起訴朱男。

媒體人朱凱翔建立的臉書粉專「不演了新聞台」，2021年7月13日發文爆料，指稱高端疫苗的試驗報告，不能防DELTA變種病毒和重症，當天高端股價每股暴跌22元，引發高端不滿。

高端當時發表聲明指控朱男散布不實訊息，還惡意曲解研究數據意義，擷取部分文字斷章取義，更故意誹謗高端疫苗之名譽及信用，提告朱加重誹謗、洩密、違反《證交法》、《營業祕密法》等罪。

但檢察官認為，朱出示的文件，有不少單位經手過，亦不排除由高端人員洩密的可能，且媒體基於對公共事務監督之責，依據個人價值判斷所提出的意見表達及合理質疑，縱使貼文內容與事實有所出入，或有錯誤解讀，致其言詞尖銳未符高端公司期待，目的是喚起社會大眾及有關單位的注意，主觀上沒有影響股價的意圖，係受憲法言論自由保障。

另高端公司稱朱披露的數據並非最終確定的保護力數據，因此該分文件是否有屬於營業祕密之「經濟價值」要件，仍有疑義，因此認定朱男罪嫌不足，今不起訴處分。