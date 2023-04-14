情侶看夜景時「套裝行程」必定有車震？作家黃大米最近分享跟朋友聊到這件事，認為約會看夜景必然會包含車震，對此，美女主播劉芯彤也表示同意，並自曝過去和老公「火星人」約會時看過兩次夜景，第一次到圓山飯店的停車場，劉芯彤當時內心小鹿亂撞，還心想「我們才交往沒多久，你就要來包套組合」，結果發現自己想太多，對方準時11點就把她送回家了。

黃大米先前分享認為看夜景和車震的必然關係，沒想到被現場朋友否決，後來她跟劉芯彤取暖，對方興奮說：「對啊！看夜景就是會送車震啊，不然呢？以前在擎天崗的停車場，就會看到車子明明很暗，為何還會有霧氣啊！」黃大米則搶答：「因為有活體啊！」見此，黃大米大讚劉芯彤是老司機，「就是這麼懂車，難怪可以上台大」。

劉芯彤發文。（圖／翻攝自主播 劉芯彤微博）

而劉芯彤稍早也回應，過去兩次和老公看夜景，第一次她害羞又興奮，最後被「原封不動」的送回家，第二次火星人又找她去陽明山看夜景，這回她心想：「這男人看完夜景肯定會不安分」，沒想到老公又乖乖送她回三重老家，什麼事也沒發生，最近想起這件往事，她忍不住問老公：「你知道有夜景車震的包套組合嗎？」，對方坦言根本不知道，並承認當時對付劉芯彤跟前女友交都是同一套模式，吃晚餐、約會、看電影、看夜景後送回家。

而劉芯彤老公說，有回前女友要求對方送她上樓，一進屋內，自稱醉翻了的前女友立刻對火星人伸出魔爪，接下來就是普遍級電影不會出現的畫面，引來劉芯彤大罵老公原來是白目的男人，竟然都要女方先主動，火星人則自稱沒準備好，引來她虧：「我懷疑火星人說沒準備好，是因為他那時候還沒吃瑪卡，擔心表現不夠好」，網友則笑說：「以退為進吧」、「男生一定要懂得保護自己啊」、「猴急猴急…猴子才急。男女之間像速食店Drive-thru那種的，只是互相止餓。如果是想要走很久很久，當然要用細火慢慢熬煮…」、「可能是翻農民曆發現諸事不宜」。

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