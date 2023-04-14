企業創新轉型需要全方面的解決方案以應對複雜的營運環境，混合雲不僅能降低資安風險，更提供了靈活、高效的運營模式。台灣大總經理林之晨表示，台灣大與萬里雲的合作不斷加大、加深，尤其聚焦企業雲端服務生態，台灣大以 Telco+ 科技電信公司深厚的網路、數據、場景與技術力，結合萬里雲豐富的雲端架構顧問及開發經驗，共同深耕企業雲市場，推出「快」、「綠」、更「安全」的雲地整合解決方案，助力企業以數據驅動決策創新。

混合雲是產業轉型的前哨戰，如何透過混合雲部署，以數據驅動決策創新，並符合全球ESG發展潮流，達成永續發展，接軌國際，CloudMile 萬里雲創辦人暨執行長劉永信分享，現今全球局勢變化快速、新經濟高度發展，營運持續管理(BCM)與綠能趨勢的重要性早已不容忽視。CloudMile萬里雲與台灣大此次攜手合作，結合雲地整合優勢，協助企業資料備援、簡化雲與地端的整合管理、建立雲地數據中台，能有效降低企業營運中斷的風險，並強化企業韌性，也達到減碳效果。

台灣大結合阿里雲在雲端領域上推出「Smart IT管家」與「雲直連」；「Smart IT管家」為一站式軟硬體訂閱制服務，由台灣大哥大提供機房、軟硬體、機房設備維護服務，還能因應企業使用需求彈性擴增服務內容，讓企業不需在前期投入大量資本購買軟硬體設備，亦可節省日後高漲維運成本，更能快速回應市場變遷的風險，輕鬆整合、擴建混合雲應用。針對金融業或製造業資訊涉及敏感性與安全性，「雲直連」則可讓客戶在封閉網路中將資料傳送至雲端，擁有高效穩定的連線品質及高規格的電信級資料保護機制，確保資料安全快速的上雲，實現營運智慧化。