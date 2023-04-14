數字科技(5287)旗下591新建案分析，今年開季受329檔期效應加持，總銷金額再創新高，但主因僅是受房價高漲、指標商辦撐場支撐，並非房市復甦所致。尤其目前央行升息循環未見盡頭，加上房價修正幅度有限，不僅建商保守應對，買方也不願貿然挺進，隨著下半年還有打炒房新制上路、總統大選等干擾，預料這波僵局還會持續好一陣子。

台北市本季在每坪開價近300萬的頂級豪宅拉抬，加上商辦市場火力全開，刺激價量衝高；不過受房價基期過高，加上部分業者讓利空間有限，現階段除非個案在價格或規劃上具有亮點，否則難以吸引買方出手追價，也讓住宅買氣持續下滑。新北市近年因累積推案量大，當前又適逢利空夾擊買氣放緩，動能全面熄火，各項指標跌幅均名列前茅。

桃園市由於缺乏指標案支撐及建商信心轉弱等影響，部分熱區如龜山、青埔等地，表現也較前兩年明顯冷清，目前當地建商重心由獵地開案轉向去化餘屋。新竹推案水位同樣持續走跌，新案開價、成交價與上季相比雙雙出現跌幅，為各縣市唯一價量雙減的地區。

台中市本季持續度小月，由於房價漲幅過快，新建案平均開價及成交價均已站穩4字頭，加上升息、打炒房等利空壟罩，買氣持續卡關，目前案場每周平均來人已跌落至9組，較上季或去年同期的13組明顯有落差，也是各縣市最低，也使當地業者不是擴大廣告宣傳力道，就是舉辦促銷活動來刺激買氣。

轉往南二都，台南市今年開季延續329檔期氣勢表現獨強，在新案遍地開花的助攻下，總銷金額從去年同期177億衝高至751億元，量能大增近600億，年成長達3倍多。高雄市因去年第4季推案爆發，拉高推案基期，導致本季個數、總銷與戶數呈現季減。