被動元件雙雄國巨（2327）、華新科（2492）雙雙往上，當沖客盛行的軍工股、生技股紛紛上攻，台股加權指數上漲60餘點，挑戰萬六關卡。

經濟數據顯示通膨逐漸降溫、就業市況轉趨寬鬆，暗示聯準會（Fed）升息循環接近尾聲，美國四大指數13日聞訊全面跳高。

道瓊工業平均指數4月13日終場上漲1.14％（383.19點）、收34,029.69點，創2月15日以來收盤新高。那斯達克指數上漲1.99％（236.93點）、收12,166.27點，創4月3日以來收盤新高。費城半導體指數上漲0.73％（22.43點）、收3,074.94點。

元富投顧指出，從技術面來觀察，台股在利空中頻頻走高，沿著短期均線盤堅向上，技術面仍落在多頭訊號區，呈驚驚漲格局。以內資為主的櫃買指數相對強勢，創波段新高，短線匯集人氣，是需要觀察的方向，區間以212～220來看待。

升息循環近尾聲，美元指數從高檔拉回，102是觀察位置，留意熱錢的動向。短線觀察站在均線之上及法人買超個股，有亞力、漢翔、安勤、興勤、寶一。

留意新台幣匯率變化、4月20日台積電法說會結果、成交量是否維持2,500億元以上，作為盤勢強弱參考。短線國際政經變數多加上通膨隱憂，資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局。