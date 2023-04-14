全球精品龍頭LVMH上季營收較去年同期大幅成長17%，達到210億歐元（約230億美元），表現亮眼，凸顯出富人口袋夠深，消費力不受通膨高、景氣差影響，以及中國解封後為精品銷售增添火力。

LVMH表示第一季除日本外之亞洲地區的銷售額年增14%，較去年第四季的年減8%明顯好轉。

LVMH周四股價大漲5.65%，收在883.90歐元，創下歷史新高，市值達到4860億美元，打入全球前十大上市公司排行榜，並可望成為第一家市值達到5000億美元的歐洲企業。

根據彭博億萬富豪指數，隨著LVMH股價大漲，其創辦人阿爾諾的財富一名暴增116億美元，達到近2100億美元，改寫了該指數的最高記錄，並進一步擴大對第二名馬斯克的領先差距，意味著阿爾諾全球首富的地位更加穩固。

排名全球第二富的特斯拉創辦人兼執行長馬斯克身家也在一夕間增加38億美元，達到約1800億美元。

特斯拉周四上漲2.97%，收在185.90美元。

排名第三至第五名分別是亞馬遜創辦人貝佐斯的1260億美元、微軟創辦人比爾‧蓋茲的1220億美元，以及巴菲特的1130億美元。