大陸2023年中央財政預算於近期公開，當中大陸中央對地方的財政支持數據受到關注，顯示今年對地方轉移支付的預算總數為10兆625億元（人民幣，下同），在去年基礎上又成長3.6％，更是首次突破10兆元大關。

大陸財政部部長劉昆先前表示，今年要實施「積極的財政政策」，其中積極的表現之一是在推動財力下沉上加力，進一步增強中央對地方的轉移支付，並向困難地區和欠發達地區傾斜。

事實上，大陸為緩解地方財政收支矛盾、支持地方減稅降費和兜底基層「三保」支出等，中央對地方的轉移支付金額一直在增加。從2020年以來，在中央一般公共預算支出中，對地方轉移支付的占比一直保持在70％以上。

具體看各地區的資金分配情況，獲得較多的主要是中部與西部地區。從2015年大陸財政部公佈中央對地方轉移支付情況以來，四川、河南獲得的資金量一直排在數一數二。2023年給四川的預算為5882.5億元，給河南為5095億元。

而排在第三名的常客是湖南省，只有2019年和2020年例外，被雲南、湖北超過。2023年，湖南繼續位列第三，獲得一般性轉移支付預算為4248億元。今年轉移支付預算超過4000億元的省份還有湖北。

另外獲得中央轉移支付預算超過3000億元的有10個省份；超過2000億元有9個省份；在1000億元以上的有5個省份，而上海、浙江、天津和新疆獲得的轉移支付預算則不足千億元。