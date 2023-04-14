桃園一名男子去年5月認識未滿14歲的少女，竟用替對方買新手機為由，先要求少女自拍露胸部照片，接著又帶對方到宜蘭某旅館發生關係，隔天又在某購物中心5樓身障廁所內再次性交，法官認為男子犯引誘少年拍攝製造猥褻電子畫面和對未滿14歲之男女性交2罪，合併判處6年徒刑。

判決書指出，男子在去年5月10日，結識14歲的少女，同月20日間在男子透過臉書「Messenger」稱替少女購買新手機為誘因，要求少女拍攝裸露私密部位照片，少女後來傳送自拍裸露胸部的照片1張，4天後男子帶少女到宜蘭某旅館房間內，發生性行為一次。

再隔一天男子又帶少女到桃園某購物中心的5樓身障廁所內，再次與對方發生關係；檢方認為男子已經觸犯《刑法》36條，引誘少年拍攝製造猥褻電子畫面，還觸犯227條規定，對於未滿十四歲之男女為性交者，兩罪最低刑責都是3年，但男子挨告後辯稱雙方是本於男女交往關係，有允諾相互饋贈物品、傳送照片、再發生性行為

法官審判時表示，被告男子明知自己已經是成年人，且少女未滿14歲，其性自主及判斷均為成熟，竟然引誘少女製造猥褻畫面，另外，又為了滿足的自己的性慾，2度與少女性交得逞，且事後又未與少女達成和解，所為實屬不該，因此2罪合併執行徒刑6年。