新加坡最新公布的GDP，年增率明顯小於去年最後1季的2.1%。在新冠病毒於2020年爆發後，新加坡當年幾乎可說都出現經濟衰退情況。不過，從2021年首季開始，星國GDP的年增率就開始成長，隔1季甚至飆升至15.8%，之後就大幅度向下。

素有獅城之稱的新加坡經濟成長開始出現雜音，由於先前採用的緊縮政策奏效，已把當地通膨先穩住在6%附近，且不再大漲，新加坡央行這次才未繼續實施緊縮手法，決定按兵不動先觀察一陣子，故維持原貨幣政策不變。

此輪周期是從2021年10月開始，到現在為止，星國央行已執行過連續5次緊縮政策。由於新加坡的調控工具是匯率，而非利率，故星幣的斜率、中心點以及被允許的波動幅度都像前1次一樣。

新加坡央行直言，全球經濟成長風險加劇，星國景氣趨緩的情形可能較預期來得更差。新加坡通膨目前雖未再大漲，但還是偏高，會先確保當地中期價格穩定，為日後經濟成長奠定良好的根基。

至於今年GDP預估，新加坡央行認為可能會大幅下滑，核心CPI（消費者物價指數）在之後幾個月應該都還是偏高。不過，可望在2023下半年逐漸走低，到了今年年底時，降幅可望更加明顯。