在歐盟資料保護委員會(EDPB)做出這一措施之前，義大利已經在上個月單方面採取行動，限制了ChatGPT服務。德國資料保護專員表示，可能效仿此一立場。西班牙AEPD監管機構在周四表示，會對ChatGPT可能遭遇的資料洩露展開初步調查。

目前專家、美國政府和歐洲幾個國家都對ChatGPT和相關AI產品的迅速普及表達了擔憂。

EDPB在聲明中說，EDPB成員討論了義大利資料保護機構最近就有關Chat GPT的服務，對OpenAI公司採取的執法行動。EDPB決定成立專責小組，以促進合作，並就資料保護部門可能採取的執法行動交換資訊。

一位消息人士說，成員國希望調政策立場，但這需要時間。成員國並不適要懲罰或制定影響OpenAI的規則，而是尋求制定一個「透明的」一般性政策。

消息人士說，周四會議的參與者包括政策專家，而不是決策官員，他們提出意見和交換觀點。