施工中的捷運萬大線，15日上午8時起將進行下階段工程，預計在南海路（牯嶺街至歷史博物館）北側架設新工區，南海路將再縮減1個車道，施工將持續至11月30日為止，中正二警方呼籲往來民眾注意。

警方表示，因南海路北側減少1車道後，建議駕駛人行經南海路時，務需減速慢行，遇黃燈請減速準備停等、切勿強行闖越。

中正第二分局表示，工程啟動後，警方將每日評估車流，遇上下班及學校尖峰時段，適時調整號誌及啟動交通快打，及時疏導避免交通壅塞，也呼籲民眾配合疏導，經過時特別留心，共渡捷運施工時期的不便。