駕駛人注意！萬大線施工 南海路再減車道7個月 10:372023/04/14 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 配合萬大線施工，南海路15日起將再縮減車道。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 施工中的捷運萬大線，15日上午8時起將進行下階段工程，預計在南海路（牯嶺街至歷史博物館）北側架設新工區，南海路將再縮減1個車道，施工將持續至11月30日為止，中正二警方呼籲往來民眾注意。 警方表示，因南海路北側減少1車道後，建議駕駛人行經南海路時，務需減速慢行，遇黃燈請減速準備停等、切勿強行闖越。 中正第二分局表示，工程啟動後，警方將每日評估車流，遇上下班及學校尖峰時段，適時調整號誌及啟動交通快打，及時疏導避免交通壅塞，也呼籲民眾配合疏導，經過時特別留心，共渡捷運施工時期的不便。 #南海路 #車道 #疏導 #駕駛人 #捷運萬大線 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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