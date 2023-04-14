針對去年台灣交通事故死亡人數已突破 3000 人，為十年新高，而立法院即將表決「道路交通管理處罰條例」，時力黨團今公開表示，主張恢復民眾檢舉人行道違停、汽車駕駛騎輕型機車要落日條款、違規計點應法律明定，勿空白授權。

陳椒華表示，執政黨為減輕警方壓力大幅「限縮民眾交通檢舉」，然警察量能根本無法即時抵達、各種違停亂象無法化解，亦有基層員警表示限縮民眾檢舉後，開單案件數沒減反增。

陳椒華表示，本次修法中，時力黨團主張支持恢復民眾檢舉「人行道、行人穿越道」違停車輛，並將「消防栓前後10公尺內臨時停車」及「尾隨救護車緊急車輛」，因嚴重引響道路交通及救災安全，均予納入檢舉項目。

陳椒華強調，「改善交通安全、提升行人路權」不應只交通部的口號，後續對於交通教育、工程（Engineering）也要一併進行改革，才能讓台灣早日擺脫行人地獄的國際汙名。

王婉諭接著表示，據統計全國 1437 萬人領有汽車駕駛執照者中，依現行規定有約 218 萬人無機車駕照可騎乘輕型機車，然而交通部認為規定行之多年，推論「目前已持汽車駕駛執照者如有駕駛輕型機車需求，應已有多年駕駛輕型機車之經驗」。

她質疑，交通部思考道路安全的論點，到底應建立在不應擾民的基礎，還是優先回歸「安全」才是最重要的考量？

王婉諭表示，時力黨團提出落日條款修法，未來僅領有汽車駕駛執照之民眾，需經機車考照才可上路騎乘輕型機車，無非考量汽車駕駛與機車騎乘特性上，有根本且顯著的差異，此點幾乎已是有駕駛經驗國民的全體共識。主管機關應慎重評估「落日條款」的必要性，這不是單純的法律朔及既往，而是基於公益目的，讓民眾持續的用路安全得到確保。

邱顯智表示，院版計點制度將發生吊扣、吊銷駕駛執照的效果，而民眾普遍使用駕照滿足日常工作、家庭經濟的基本需求。他提醒準備進入議場、決定台灣交通政策的委員們，採用院版的計點制度，形同將「什麼樣的行為會被記點、記多少點」，讓渡給行政機關恣意決定，削弱對人民的權利保障。而將如此嚴重影響人民的法規內容，完全交由行政機關決定，無非是立法委員放棄身為民意代表的監督職責。

邱顯智說明，攤開過去道交修法歷程，修法頻率著實不低，表示立法院一直持續回應社會各界的訴求。但在立法上須更謹慎，加以區分違規態樣與觸犯者的違規事由，才能有效遏止交通意外與悲劇的發生。