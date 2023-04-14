「愛的迫降」CP玄彬、孫藝真日前遭瞎傳婚變，近日玄彬受品牌邀請到日本出席活動，還被拍到跟人妻桐谷美玲及大政絢貼得很近，讓網友好奇孫藝真會不會吃醋，但近日有粉絲直擊其實孫藝真當時也在場，是特別陪老公一起飛到日本兼度蜜月，兩人穿黑白情侶裝的背影一曝光，粉絲狂讚「隔著螢幕都聞得到甜味」，而孫藝真下半身穿著寬鬆長褲，產後身材首度曝光。

玄彬和孫藝真去年3月完婚，年底生下一子「小豆子」，日前在迎來結婚一周年之際，卻傳出玄彬因愛賭博欠下上億債務導致婚變，引來經紀公司發聲明駁斥，並表示會蒐證提告，今年3月31日結婚周年當天，孫藝真便久違發文，分享去年未曝光的結婚照，並寫下「1st anniversary（一周年紀念）」。

網友在日本拍到玄彬與孫藝真合體現身。（圖／翻攝自 IG）

接著，孫藝真又曬出櫻花樹的照片，首度吐露當媽媽的心聲說：「春天，早上起床，確認霧霾指數已成為了每天的日常工作。但春天依然是春天，希望大家的一天都像櫻花一樣滿滿盛開。」讓外界好奇兩人的婚姻生活，一名韓國記者劉秀景（音譯）曾受訪表示，玄彬和孫藝真成為父母後便投入了所有心力育兒，小豆子繼承了父母高顏值基因，還不到一歲外貌就相當出眾。

劉秀景更說，玄彬婚後成為顧家狂魔，「據我所知道的消息是，他顧家的程度已經讓周遭男性都開始反省自己的地步，他對老婆太好了，導致這點成為引發周邊親友夫妻吵架的原因，他真的展現出一個女人最想要的好老公典範」。而近日有網友直擊玄彬到日本出差，原來孫藝真也愛相隨，順便度蜜月，網友回應：「被我cp甜暈了」、「姐的穿搭好喜歡」、「他倆一個上黑下白，一個上白下黑哈哈」、「玄彬又當保鏢了」。