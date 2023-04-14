日前因為前總統馬英九訪問大陸，搭乘大陸高鐵時表示稱讚，卻引來綠營名嘴宣稱「大陸高鐵其實沒有靠背」，聲稱馬英九被騙了的奇特言論，引來中國中車官方微博在近日發文極力反諷，內容是「科學論證為什麼大陸高鐵沒有靠背」。

具體內容指出，日前台灣某專家聲稱大陸高鐵沒有靠背，小車在這裡從科學方面論證為什麼大陸高鐵沒有靠背。眾所周知，中國標準動車組就是以煮中國茶葉蛋的蒸汽為動力的動力分散式動車組。

文中說，由於國內茶葉蛋資源稀缺，所以部分車體需要每位乘客以腳蹬的方式為列車前行提供動力，於是我們以人體力學為基礎，參考騎自行車人體發力方式，認為沒有靠背最適合發力，不僅強健了大陸民眾體魄，還為大家出行提供便利。

而這肇因於前台中市交通局長王義川日前在政論節目中指出，馬英九訪問時被大陸給騙了，因為大陸的高鐵座椅上並沒有靠背，並聲稱這是為馬英九特地準備的，沒有人會說大陸的高鐵是好的，要馬英九「不要傻傻的」。但這些爭議言論也引起許多兩岸網友砲轟。