包括中山路3段、金馬路1段、民生地下道等「重要」路口，將採道路封閉管制，提醒民眾使用替代道路，避免堵在人車陣中。（彰化縣警局提供／吳建輝彰化傳真）

22日晚上「重頭戲」進入彰化市民生地下道時，民生地下道東西端將全線封閉，屆時金馬路與彰美路口都將管制車輛進入。（吳建輝攝）

通過地下道後，往彰化市區期間，警方將視活動進度及現場人潮狀況機動實施道路封閉管制，或施行調撥車道措施。（彰化縣警局提供／吳建輝彰化傳真）

2023大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動倒數，預計22日上午11點就會從大度橋進入彰化縣境內，彰化縣警察局今公布交通疏導管制措施，除了部分採取調撥車道外，包括中山路3段、金馬路1段、民生地下道等「重要」路口，將採道路封閉管制，提醒民眾使用替代道路，避免堵在人車陣中。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動將在21日晚上11點起駕，展開為期9天8夜的遶境活動，起駕後預計22日上午11點從台1線大度橋進入彰化境內，當晚9點半將駐駕彰化市南瑤宮，後循著台1線一路南下，遶境至西螺大橋離開彰化境內。

彰化縣警察局今公布道路封閉管制，包括22日彰化市中山路3段南下車道封閉，民眾可改道往彰興路至金馬東路；彰化市金馬路1段建國北路至永安街口也將封閉，民眾可改道由建國北路接中山路南下，北向改道由永安街接三民路、中山路北上。

22日晚上「重頭戲」進入彰化市民生地下道時，民生地下道東西端將全線封閉，屆時金馬路與彰美路口都將管制車輛進入，另東端三民路與中民街口、三民路與和平路口、中正路與民生路口等，也會管制車輛往民生地下道方向。

至於通過地下道後，往彰化市區期間，警方將視活動進度及現場人潮狀況機動實施道路封閉管制，或施行調撥車道措施，彰化縣警局也呼籲，用路人務必配合，警察局交通警察隊也已協調警察廣播電臺即時播報最新交通路況，讓民眾隨時可以注意收聽，共維交通順暢，使活動順利圓滿。