吃藥一定要記得多喝水，胃腸肝膽科醫師賴佳業指出，最近陸續有患者因吃東西胸口痛求診，經即時胃鏡檢查發現都有「食道潰瘍」，推測是服用膠囊類藥物喝太少水引起的。

賴佳業在臉書發文提醒，「吃藥喝太少水，小心卡在食道造成潰瘍！」他說，近期有許多患者因吃東西時胸口疼痛求診，詢問病史發現，這些患者最近都有吃抗生素或止痛藥，而且吃藥時都只喝「一口水」；經即時胃鏡檢查發現，都有「食道潰瘍」狀況。

賴佳業指出，藥物引起的食道炎或食道潰瘍，常因服用「膠囊藥」喝太少水引起，特別是抗生素和止痛藥；常見的症狀有胸痛、吞嚥疼痛、吞嚥困難，胃鏡檢查是最重要的診斷工具。

至於治療方式，賴佳業說，服用1至2周的胃藥或黏膜保護劑皆可改善，飲食上要避免吃太燙、太辣或是刺激性的食物；最重要的是，服用藥物時要多喝水。

食藥署提醒，服藥時以站姿或上半身直立的坐姿方式，最好搭配200c.c.以上的開水，病人若有吞嚥方面問題，可搭配更多的水，避免藥品沾黏於食道上造成灼傷，讓藥品順利達到胃腸道，以利身體吸收。