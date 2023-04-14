竹北市民限定6000元民生紓困金，上月15日發放，本月13日正式完成最後階段現金領取加開特別櫃檯發放作業，全市總計20萬9909人具有領取資格，最終20萬6359人順利完成領取，領取率達98.3％，其中有1.7％、3550人逾期棄權未領，市公所亦不再提供領取服務。

竹北市編列預算發放每個市民6000元民生紓困金，宣布發放當天造成「移民潮」，許多民眾爭相遷戶籍到竹北市，癱瘓戶政事務所。竹北市也結合戶政、社政、民政、財政、資安、金融、資訊機構等7個系統跨域整合，越級打怪完成中央級e化層級建置系統。

經過前兩階段順利發放紓困金後，第3階段現金發放於4月8日至10日登場，分東區、西區、中區3大區域，設置17個發放站為民服務，4月12日至13日加碼於市公所開設特別櫃檯，此為配套措施，服務未及領取以及特殊情況的民眾，如身分證拿去辦護照、受刑人之委託等等，最後一波共計2萬9581人（14.1％）完成領取。

竹北市長鄭朝方表示，第3階段現金發放竹北市公所全體總動員，每日除派駐近550位人力分布於17個發放站為民服務，包含139位公所同仁、超過300位來自竹北31里志工，以及農會人員及警力協助。

市公所考量貼心便民，12、13日加開特別櫃檯，為市民朋友辦理發放服務，而第3階段（含特別櫃檯）包含證件短缺、特殊個案等爭議案件共計45件，其中37件已於特別櫃檯專案處理後核發，7件資格不符無法領取，1件為相關親屬代領。竹北市民生紓困金發放順利落幕，總計20萬6359人順利完成，領取率達98.3％。