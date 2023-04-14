儘管低階智慧型手機銷售略有好一點，但整體智慧型手機市況依舊不佳，大立光董事長林恩平表示，雖然中低階市場需求有好一些，但高階市場還是一樣沒有變好，4月及5月看起來都很差，拉貨動能比3月還差，6月也看不到，看起來營收也會跟著下滑，法人追問第1季毛利率是不是今年低點？林恩平直言，不知道。

高階智慧型手機市況低迷，大立光第2季營運展望保守，外資在大立光法說會後看法分歧，其中美系外資指出，儘管近期智能手機疲軟，但因大立光技術領先，一旦智慧型手機鏡頭升級週期恢復，將有更多上升空間，維持大立光「買進」評等，但目標價由2850元降至2680元；日系外資將大立光2023年到2024年每股盈餘下調6%到7%，但重申「買進」評等及目標價2580元；1家歐系外資則給予「買進」評等及目標價2700元。

亞系外資最新報告將大立光2023年/2024年每股盈餘下調7%/5%，以反應利潤率下降，維持「劣於大盤表現」評等及目標價2100元；1家日系外資將大立光的評等由「買進」降至「中立」，目標價由2486元降至2370元，1家歐系外資則維持「中立」評等，目標價為2350元。