其中，稱冠的統一奔騰基金以高成長的科技股投資為主，4年定期定額報酬率達59.9％。居次的統一黑馬基金持股集中、且屬於台股一般型基金，操作較為靈活，4年定期定額報酬率達54.19％，遠高於同類群組平均值27.42％，也高於加權指數及電子指數的16.79％及23.06％。

而位居第3～9名的台股基金及報酬率，依序為野村鴻運基金53.95％、新光店頭基金53.85％、新光創新科技基金53.06％、野村中小基金52.72％、新光大三通基金52.66％、野村優質基金52.1％、安聯台灣科技基金51.32％。

統一投信表示，對於新手投資人來說，台股基金的確最適合作為長期投資的入門標的，一方面台股作為母國市場，是投資人最熟悉的市場，且台股股性活潑，利用定期定額的投資方式能降低投資風險，又能獲得不錯的長期報酬。

若投資人想以累積第一桶金作為投資目標，將投資時間拉長至7年，就有機會滾出百萬資產。9檔台股基金中有5檔7年定期定額報酬率達逾1倍，以每月投資6千元計算，定期定額7年後本金為50.4萬元，但透過統一奔騰及黑馬基金滾出的現金價值高達108.71萬元及104.61萬元。

統一投信台股團隊表示，相較於美股受銀行股危機影響而走跌，近期台股表現相對強勢。ChatGPT開啟的AI應用需求龐大，提升台股相關類股長期成長潛力，中國大陸解封的經濟復甦及台灣消費旅遊回升，也使解封及內需相關類股受惠，支撐台股表現。

不過，在企業基本面落底訊號尚未明朗前，統一投信台股團隊提醒投資人，仍需留意後續訂單回溫狀況。而近期台美企業陸續公布首季財報及未來營運展望，預期也將使台股出現較大震盪。