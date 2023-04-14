電子龍頭權值今有台積電(2330)跌深反彈，開高震盪，漲幅約1%，股價最高達517元，持續靠攏5日線；聯發科(2454)、聯電(2303)震盪於平盤附近；股王大立光(3008)第一季毛利率摔下5成，今股價反應法說利空，開低震盪，跌幅一度逾4%；面板雙虎友達(2409)、群創(3481)今也啟動反彈，開高震盪，盤中漲幅略微收斂，均在1%附近震盪遊走；日月光控股(3711)開高走高，漲幅逾1.5%。

非電子今數觀光類股最為強悍，上市觀光類股指數漲幅一度達4%，迎接即將到來的暑期旺季，雲品(2748)、寒舍(2739)、夏都(2722))攻上漲停，雄獅(2731)漲幅達8.5%，新天地(8940)也大漲逾7%，還有六福(2705)、晶華(2707)、王品(2727)、遠雄來(2712)、八方雲集(2753)、華園(2702)、鳳凰(5706)等均走揚，類股漲幅整齊。

分析師表示，美國通膨數據降溫，勞動力緊俏狀況正在緩解，美元指數持續弱勢，有利台股資金動能。國安基金退場後一季，台股上漲機率超過8成。台股短線站回5日均線，月、季線多頭且向上走揚，技術面多頭架構不變，仍有機會挑戰萬六。相對看好趨勢題材族群，如AI及高速運算、DDR5記憶體、新能源概念、車電相關、軍工、餐飲及高股息殖利率概念股。