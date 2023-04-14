21歲的美國空軍國民兵泰謝拉（Jack Douglas Teixeira）因涉嫌洩露軍事最高機密被捕，但廣泛出現的強烈批評，矛頭卻對準華府，質疑為何這麼年輕的士兵，竟然能接觸到最高層國安情資。
據福斯新聞網（FOX News）13日報導，近幾個月來，在美國有關俄烏戰爭，還有中方關係等重要情資外洩後，聯邦調查局（FBI）幹員周四逮捕了泰謝拉。美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）說，他因涉嫌未獲授權，便移動、保留和散播國防機密而受到調查。
華府智庫美國企業研究所（AEI）研究員狄森（Marc Thiessen）說，「這是叛國！」他指出，「想到21歲的孩子能暴露消息來源，還有我們如何暗中監視，並滲透中國人民解放軍——因為我們顯然已經暴露，我們知道，他們有能打到美國的新型高超音速飛彈，另外也暴露了可能影響烏克蘭戰爭的滲透俄羅斯國防部訊息——我是說，這種無能令人震驚。」
狄森強調，泰謝拉這麼做不像先前洩密的中情局（CIA）前僱員斯諾登（Edward Snowden），或是洩密給維基解密（Wikileaks）的美軍上等兵曼寧（Chelsea Manning）般，是基於意識形態，而是為了在電玩聊天室向朋友炫耀。他指出，泰謝拉這麼做實際上影響了全球國家安全，而這一切怎麼會發生，實在令人不可思議。
另一方面，南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）說，這種大規模的災難性機密外洩事件根本就不該發生。他指出，這可能危及美國人的性命、削弱美國和盟友的關係、壯大對手的力量，並洩漏烏克蘭及其他盟友的攻擊和協調計畫。史考特並質疑，為何泰謝拉能接觸到這麼敏感的情資，並說要在這團混亂中追根究柢是十分慘痛的。
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