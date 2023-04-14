政府力推的「淡海新市鎮」，經重劃後雖有輕軌、學校等多項公共設施進駐，實際人口也不斷增加，仍有不少人認為是「超級鬼城」，不會想在當地置產。一名網友在批踢踢發文，探討住淡水的優缺點，掀起熱烈討論。

原PO指出，統計北捷各站運量，淡水站穩定排在前10名，就算扣掉假日遊客，也不會差到哪去；路上經常塞車、大賣場生意非常好、連鎖餐廳插旗等，「如果是鬼城，應該都沒人才對」。原PO也發現淡水的點燈率很高，房價平均單價30萬元起跳，想住鬼城還不一定住得起。

支持者認為，淡水機能真的不錯，「有老街、夕陽、古蹟」、「假日不怕沒地方去」、「開車1小時內到北海岸」，加上捷運直進台北市，不解為何被嫌？有網友直言，退休後最想住淡水，體驗相對緩慢的生活步調。

另一派網友則點出關鍵，「如果不到退休年齡，真的不要去住淡水」，該派網友強調，淡水的死穴就是交通，光淡水到竹圍就是一大瓶頸，然後關渡大橋，「淡水死在對外交通，多一條橋（淡江大橋）也沒用，天生地理位置註定套牢」、「假日還有借道去北海岸的車流，登輝大道塞爆」、「捷運進台北？你知道要站多久嗎」。