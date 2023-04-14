桃園市1名2歲大幼兒因尿褲子，竟被當成「人肉拖把」。（市議員黃瓊慧提供）

桃園市1名爸爸2月時發現2歲多兒子狀況不對，哭喊不要上課。他發現小孩遭虐向桃園市教育局求助未果，只好自扮「柯南」。調閱監視器後，發現小孩在幼兒園尿褲子竟被當成「人肉拖把」，在地上「拖來拖去」，還被用繪本夾頭、尿布套頭。桃園市議員黃瓊慧痛批「兒虐零容忍呢？」

桃園市教育局致歉，表示將會同政風調查，未積極協助部分，將送考績會。此外已經開教保相關人員違法事件調查處理審查小組會議，審查小組認定不當對待屬實，故移請認定委員會審議，將於下周召開，認定後就可開罰。對於小孩狀況，將安排專業人員輔導。

1名爸爸哭訴，指小孩在2月開始每天哭，載他到幼兒園的路上也會大哭，要幫他換尿布時，小孩露出恐懼的表情，晚上睡覺還會驚醒、說夢話，不願踏出家門。他覺得狀況不對，又有人向其透露，小孩在幼兒園被虐待。

爸爸向幼兒園要求調閱監視器畫面，幼兒園不願提供，他向教育局陳情，但教育局雖有要求園方提供監視器畫面，卻未給予積極協助，他只能自己每天下班後通霄看監視器。更一度擔心被滅證向警方尋求協助，他說，相較下警察相當熱心，火速幫其備份資料。

「看完情緒大到受不了。」爸爸說，小朋友尿褲子，教保員處理方式竟然是把小孩抱起來，當成人肉拖把拖地。小朋友尿布溼了，教保員把小孩帶到角落，還拿尿布套小孩頭。也因為小孩在上課時，手比著繪本，就被教保員用繪本夾頭。他語帶哽咽，不知道要花多少時間才能讓小孩走出。

黃瓊慧痛批，爸爸相當無助，向教育局請求協助，不料教育局卻態度消極，爸爸只能自己看監視器，痛批對兒虐應該零容忍。其他聲援的議員李宗豪、王珮毓、黃崇真、許家睿也要求教育局應該正視問題。

教育局表示，已經派員到園查察，教保員不當對待幼兒屬實，下周將召開認定委員會，若委員會認定，將可依違反教保服務人員條例，對幼兒園與該名教保員開罰，並審酌認定教保員1至4年或終身不得於幼兒園服務。

另該教保員已經調離現職，將責請該員檢討改善，並派員督導該員，此外將加強不定期稽查。此案也已通報社會局，社會局依兒童及少年福利與權益保障法第97條規定，可裁罰6萬元以上60萬元以下罰鍰並公布行為人姓名。對於小孩狀況，會安排對該生進行心理輔導；並持續追蹤該園改善及幼兒輔導情形。