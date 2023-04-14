民進黨12日正式提名副總統賴清德參選2024，賴清德強調，2024選戰將會是「民主與專制的抉擇」。對此，臉書粉專「漂浪島嶼」認為，2024並非侯友宜、賴清德的對決，而是對過去執政黨的政績總評以及對未來執政黨的安全能力。該粉專也表示，賴清德在地下南鐵的鐵血迫遷人權以及血汗功德的犧牲勞動人權等有爭議，不必自居民主大國。

針對賴清德稱2024選戰將會是「民主與專制的抉擇」，臉書粉專「漂浪島嶼」昨(13)日在臉書指出，台灣民主不是只贏中國專制就好，在國內人權問題上，土地迫遷問題重重，勞動人權尚待提升。該粉專提及，賴清德在地下南鐵的鐵血迫遷人權以及血汗功德的犧牲勞動人權等，都有爭議，不必自居民主大國，「對一些飽受迫遷磨難的人民心中，台灣沒比中國高尚到哪裡，甚至不如中國」。

此外，該粉專認為，選舉不只挑人，更有局勢影響投票，2024選舉，不是侯友宜對賴清德，而是對過去執政黨的政績總評，以及對未來執政黨的安全能力，候選人無法與政黨切割，施政的優劣，未來的走向，才是攻防的重心。

該粉專強調，民進黨依賴衝突加劇，拉民主親美票，但是再如何衝突，人民終歸害怕戰爭，不安定反成票房毒藥，甚至靠衝突保票，最後還是得回防施政、黑金等問題，憂慮討厭民進黨的氣氛再度被喚起。