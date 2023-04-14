今（14）日環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，擴散條件差，污染物易累積，北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

環保署表示，依監測資料及氣象局14日10時氣象資料顯示：14日環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖、金門及夜晚至清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

環保署說，未來一週，14日環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，須留意污染物累積；15日環境風場轉為東北風，中部以南位下風處，污染物易累積；16日至19日環境風場轉為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，稍易累積污染物；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。