桃園一名8旬老翁昨晚騎乘電動機車誤闖國道，警方依法開出罰單。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

國道警方到場攔住謝翁，見他左腳有擦挫傷、年事已高體力不支，立即通知救護車送往醫診療，並聯絡家屬到院關切。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

阿北出事了！騎這台「無帽蛇行」 飆上國道

國道警方昨晚9時許接獲通報，國道一號南向64公里平鎮路段，有名男子騎乘電動自行車誤闖國道，不僅沒戴安全帽、沒開車燈，還搖搖晃晃切換車道，目擊民眾看得心驚膽顫，不停直呼「好可怕！阿北！很恐怖欸！」警方表示，該老翁不熟路況才誤闖國道，警方依法開出罰單。

國道警方指出，13日晚間9時許接獲通報，國道一號南向64公里處平鎮路段，有電動自行車誤闖國道，警方接獲報案後，立刻調派線上巡邏車前往查看，巡邏車在15分鐘後抵達排除，將其帶下平鎮交流道。

據了解，該騎士為83歲謝姓老翁，昨晚欲返回平鎮住家，因不熟悉路況誤從中壢交流道騎上國道一號，謝翁沿途搖晃行駛中線車道，遭多部車輛驚恐閃避，警方後來在國一南向64.7公里外側路肩發現該車，謝翁則在外側路肩往前行走，立即下車攔住謝翁，員警見他左腳有擦挫傷、年事已高體力不支，立即通知救護車送往醫診療，並聯絡家屬到院關切。

警方表示，依道路交通管理處罰條例第33條第4項電動自行車誤上高速公路，處3000元以上、6000元以下罰鍰 ，謝姓老翁誤闖，警方依法開出罰單，並再三叮嚀高速公路危險，要注意避免誤闖。

警方提醒，北部地區交流道因鄰近都會區，容易有誤上高速公路情況，呼籲民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，不可任意違規，應遵守交通規則，設定導航時要特別注意避開國道，若不慎誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助，另用路人如發現有機車違規上國道，在安全不違規前提下，利用110或高速公路1968警政報案通報爭取時效，確保國道行車安全。