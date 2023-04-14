近日有位女網友發現自己和男生獨處會特別想要愛愛，讓她又害羞又好奇怎麼會這樣。對此，性學博士許藍方表示，這個男生應該是男朋友或是喜歡的對象吧？通常會這樣是因為男生剛好是「性刺激源」，因為愛的感覺導致催產素分泌，因此會出現想要對方的感覺，但若是對陌生人也這樣，恐怕就要掛身心科看看原因是什麼。

許藍方在YouTube影片上分享，一位女網友提問「為何跟男生獨處會特別想要？」這其實是因為這位男生是「性刺激源」的關系，當女生對某一個男生特別有好感的時候才會發生，否則這樣搭公車，旁邊只要有人就會想要的話，那也是蠻奇怪的。

許藍方解釋說，通常在喜歡的對象或是伴侶旁邊，因為心中有愛或是喜歡的感覺，所以會促進催產素分泌，進而出現想要的感覺，另外也有可能剛好臨近排卵期，所以受到身體賀爾蒙的影響，所以才會出現想要的感覺。

許藍方表示，如果是對陌生人也會出現想要的感覺，她真的不知道該怎麼解釋，只能請有這方面問題的朋友，可能要去看身心科醫師，找出背後可能的原因。