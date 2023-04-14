台中男投資初嘗甜頭，想再加碼險遭詐騙，幸遭警方及時阻止。（警方提供）

台中36歲郭姓男子透過臉書認識網友並鼓吹他投資，郭男立即儲值1萬元，2、3天後竟獲利27萬元，郭男心動向哥哥借1萬6000元，希望再次賺取高額收入，大哥與嫂嫂倆機警事先「遞紙條」告知銀行行員，行員協助通報警方，聯手阻止郭男再次落入詐團陷阱。

豐原警分局表示，豐原派出所警員曾禾昕、廖經瑋於12日午間接獲行員通報，稱有民眾疑似遭詐騙，需要警方協助。

警方到場了解，36歲的郭姓男子因急需用錢，9日於臉書上點入投資廣告，加入名為「傑森」的LINE好友，對方誆稱可以利用閒暇之餘，透過申請某網站帳號，由專人代為操盤，保證「低成本、高獲利」，可輕鬆賺取退休金、子女教育基金等，郭男心動下遂依其指示操作，至超商按其代碼於平臺儲值1萬元，先由操作員代操盤，再次登入後發現竟獲利高達約27萬元。

因郭男近期手頭資金不足，且深信依此管道能賺取大筆被動收入，13日中午與哥哥相約至銀行，並向其商借1萬6000元，欲再以相同手法投資該網站。郭男雖深信不疑，但哥嫂倆早已發現網路投資有詐，早一步至銀行與行員遞紙條，請求行員通報警方到場協助。

員警了解事發經過後，查詢165反詐騙系統，並透過相關新聞案例向郭男說明此為「假投資真詐財」手法，規勸其天下沒有白吃午餐，郭男這才從美夢驚醒。

豐原警分局長劉其賢提醒 ，任何投資買賣，絕無穩賺不賠的好事，亦勿輕信網友介紹的來路不明投資管道，請務必謹記保持冷靜，並可透過110或165反詐騙專線查證，以免血汗錢落入詐騙集團口袋。