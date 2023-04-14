屏東羅姓男子去年搶劫2名年輕女子，其中1女被搶還遭他持刀脅迫性侵，過程中他還毆打並以刀砍殺她，她因羅男缺錢又逞一時獸慾而遭逢此劫，受到傷害致其一生難以抹滅之陰影，最高法院駁回羅的上訴，依強盜強制性交等罪將他判刑20年定讞。

去年1月18日晚間羅男騎乘機車行經屏東縣潮州鎮一間國小附近，見陳姓女子獨自一人行經該處，他將機車停妥，自後方接近陳女，以左手勒住她脖子、肩膀處，並以右手拿水果刀抵住陳之脖子，強押她蹲下恫稱：「要錢、把錢給我」等語，陳女取出1000元交付，羅男才離去。

羅男在去年2月6日持刀再次搶劫另一名女子600元，但這次他得款後猶未罷手，持刀喝令她蹲下，又強行脫下她所穿著長褲、內褲後性侵，過程中她趁羅男一時未以手持水果刀，推開他而試圖逃離現場，但遭羅毆打並持刀揮砍她後頸、上背部，導致她多處受傷。

一審及二審考量羅男在短期內2度持水果刀強盜財物，其中一名被害人甚而遭他強制性交得手，且性侵過程中以暴力毆打，又拿水果刀揮砍，其犯罪情節至屬嚴重，依強盜罪判刑8年、強盜強制性交罪判刑15年，合併執行20年，羅提上訴，遭最高法院駁回確定。