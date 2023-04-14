美國商業部日前公布的晶片法案內容，讓台積電、三星、海力士等赴美投資的半導體業者都出現疑慮，台積電董事長劉德音更直言無法接受，然而經濟部長王美花10日卻針對此事脫口說出，盼不影響台美合作。對此，前立委郭正亮怒轟，這個政府到底有沒有責任感啊！

郭正亮昨（13）日在網路節目《亮劍台灣》指出，拜登政府在晶片法案補助要求中，要超額利潤分潤、限制半導體業者在大陸的投資擴大規模、且要提供所有的營業資訊，其中甚至包括利潤是如何計算。不但三星、海力士受不了這些附加條件，台積電也是一樣。劉德音說不能接受部份條件，「就是在跳腳了」。

對於台積電遭遇的情況。郭正亮直言，就是到美國投資拿一點錢，結果還要被分利潤，且韓國政府是站在三星、海力士那邊；王花美對此卻說，盼不要影響雙方合作。郭正亮怒轟，「王美花不敢得罪美國爸爸，這就是我們台灣政府。」

郭正亮還強調，王美花就是希望台積電不要搞得太嚴重，影響到台美雙邊合作。他怒批，不幫忙說話就算了，王美花還只考量到台美合作，「這個政府到底有沒有要負責任，賴清德要不要出來說一說啊。」郭正亮最後還補充，美國這種事後反悔加條件的政府，就算把台積電的機密交給英特爾，自己也不意外。