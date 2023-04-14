高雄市某國中爆出管絃樂收支違法！有家長反映，該國中疑似以假社團名義，開設管弦樂團，學生每學期繳交6300元以上費用，中途想退團還遭到拒絕，且社團的收支未納入學校公庫，疑有違法嫌疑。高市教育局14日回應，該校樂團是學校家長自發性成立，教育局為確實了解學校管絃樂團運作，以及經費收支情形，將到校查處，依法究責。

一名家長向高市教育產業工會投訴，指學校假社團之名開設音樂補習班，學生每學期要繳交至少6300元的練習費用，還得利用中午午休時間練習，沒辦法讓學生休息。

此家長控訴，自己的孩子升上國二後，因課業壓力增加，希望學生利用午休時間充足休息，讓下午課堂的學習能夠專注，所以想要退出社團，但卻被社團告知已簽訂合約，無法退團，使他相當氣憤。

家長也指控，他上網搜尋高雄市相關法條後，僅尋得「高雄市國民小學辦理學童課後社團活動實施要點」及「高雄市國民中學寒暑假學藝活動及課後輔導實施要點」，不知該國中是依據前法還是後法設立管弦樂團？前法的話，較接近管弦樂團性質，但無正確法源依據，因為此法僅適用國小；後法的話，國中階段即在法源規定範圍內，但實施時間為課後輔導（以每周5天，每天不超過1小時，並不得超過下午5時30分為原則。）試問，午休練習似乎違法。

家長精算出該社團收支，發現社團每學期可收取近40萬元的費用，一學年可收取近80萬，家長收到的繳費收據卻是私人收據，疑似未將款項列入學校公庫，質疑該社團違法收錢。

教育局表示，該校樂團是學校家長自發性成立的，相關規範由參與團員及其家長合意訂定；依據管弦樂團甄選簡章內容，「參加團員費用須自行負擔，團費每學期繳交1次，學期間不會再另行收費」，並於簡章中明訂練習時間與退團相關規範。

教育局指出，該團目前練習時間，除社團時間外，另會於部分中午時間進行2次大團練、1次分部練習，若有賽事，賽前會於假日或課後進行加強練習。相關收費及支出由家長後援會委託學校代為處理，學校並逐一記錄各項收支，定期公告收支明細。

教育局說明，針對家長控訴有關經費收支管理及運用、練習時間及退團等規範，學校將協助轉知家長予以協商調整，為了確實了解學校管絃樂團的運作，以及經費收支情形，教育局將到校查處，若涉有不法，將依法究責。