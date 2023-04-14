中國時報2021年7月23日報導「82％遭退貨 高端疫苗量產品質堪憂」，遭高端公司認為影響股價，控告2名撰文記者加重誹謗、違反《證交法》，台北地檢署調查認為，2人採訪前有取得相關文件並向相關人士求證，已盡查證義務，合理推論報導為真，應受憲法言論自由保障，且後續有平衡報導，罪嫌不足，14日將中時2名記者不起訴處分。

中時2021年7月23日報導「82％遭退貨 高端疫苗量產品質堪憂」，指高端疫苗向食藥署提交的補件資料遭外洩，資料中發現，高端近期嘗試將疫苗產能從2L擴大至50L時，出現試驗結果無法比較的情形，在相同生產模式下，50L製程的分析數據與2L的數據偏差太多，光是3個批次中就有2個批次遭食藥署打槍，導致最後只有18％的產品如期交貨，而嘗試更高階的200L製程時，4個批次更可說是全軍覆沒。高端公司認為影響股價，控告2名撰文記者加重誹謗、違反《證交法》。

檢方調查，2021年7月19日國民黨立院黨團舉行記者會，提及「食藥署高端疫苗檢驗不合格率高達82％」，2名記者提供的食藥署相關文件，內容確載有「兩批50L DS特性分析與2L DS不具可比性，暫不使用以此兩批DS製成之成品，共5批，影響43.3萬劑（占研檢目前抽樣量82％）」等，因此證明中時記者是依據國民黨記者會上取得的食藥署文件內容，求證該內容之意義後，推論高端生產的疫苗於不同製程間存有品質之疑慮，才開始撰寫報導。且事後中時記者有依據高端的澄清聲明，予以刊登報，已作平衡報導。

北檢認為，高端疫苗生產品質係攸關國民施打後身體健康之公共利益，性質上自屬於可受公評之公共事務範疇，2人基於新聞媒體工作者對於公共事務監督之責，而撰寫報導以號召社會大眾進行監督，縱使報導內容用字遣詞未能符合高端公司期待，目的是喚起社會大眾及有關單位注意及重視，屬於憲法言論保障範疇，2人罪嫌不足，依法不起訴。