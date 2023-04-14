經濟部宣布昨天宣布新竹、台中、北彰化水情由綠轉黃燈，夜間減壓供水由6小時延長為8小時，台中市長盧秀燕今天受訪呼籲民眾要做好節水工作，水情可能會持續緊張，市府對中央的政策也會全力配合。

盧秀燕說，台中水情燈號轉為黃燈表示水情進一步緊張，今天上午德基水庫蓄水量已不5成、鯉魚潭水庫32.1％、石崗壩24.9％，在這種情況下呼籲市民做好節水工作，從中央預報看起來，未來這段時間春雨還是偏少，水情可能會持續緊張，一定要及早因應，2個月前在行政院會呼籲中央注意燈號，中央已將中部調為黃燈，市府會全力配合。