集保結算所指出，徵求人員向股東徵求委託書時，只能交付公司當次股東會紀念品，不能以給付金錢或其他利益為條件。徵求委託書若違反規定，除了取得委託書的代理表決權不予計算外，違法業者或其人員將遭金管會依違反證交法處以24～480萬元不等罰鍰。

集保結算所稽核室經理陳子碇表示，配合金管會加強管理使用股東會委託書，集保結算所執行委託書徵求查核作業一向秉持落實法令遵循，並保持查核中立性。

為導正委託書使用，集保結算所已訂定檢舉違法取得及使用委託書獎勵辦法，股東若發現徵求人員價購委託書，可檢附錄音、錄影等具體事證提出檢舉，經查證屬實且經金管會處分確定後，最高給予檢舉獎金20萬元，檢舉專線電話(02)2547-3733。

陳子碇強調，集保結算所多年來積極鼓勵股東採電子投票，電子投票率逐年提高成效卓著，近期配合金管會推動發行公司採視訊方式召開股東會，股東可多元選擇採視訊方式參與股東會，使股東行動主義更落實。