植田預測，日本現在3%左右的核心CPI（消費者物價指數），到了2023年10月開始，有機會降到2%以下。全球景氣經過一陣子都處於低潮期之後，可能出現反彈，日本上班族加薪還是有機會的。
植田表示，日本央行做出的預估報告，已經把全球經濟成長趨緩的負面因子考慮進去。但是，並沒有把日後全世界萬一出現嚴重衰退的情況，視為預測的基本底線。
正在美國華府參加會議的日本央行新任行長植田和男，於當地時間13日指出，自己再次告訴G20（20大工業國）來自各國不同的與會者，日本應會保持目前超寬鬆貨幣政策不變，直到日後能看見穩定，以及有延續性的通膨目標值，先達到2%再說。
植田預測，日本現在3%左右的核心CPI（消費者物價指數），到了2023年10月開始，有機會降到2%以下。全球景氣經過一陣子都處於低潮期之後，可能出現反彈，日本上班族加薪還是有機會的。
植田表示，日本央行做出的預估報告，已經把全球經濟成長趨緩的負面因子考慮進去。但是，並沒有把日後全世界萬一出現嚴重衰退的情況，視為預測的基本底線。
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