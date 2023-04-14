植田預測，日本現在3%左右的核心CPI（消費者物價指數），到了2023年10月開始，有機會降到2%以下。全球景氣經過一陣子都處於低潮期之後，可能出現反彈，日本上班族加薪還是有機會的。

植田表示，日本央行做出的預估報告，已經把全球經濟成長趨緩的負面因子考慮進去。但是，並沒有把日後全世界萬一出現嚴重衰退的情況，視為預測的基本底線。