中和2歲男童恩恩去年4月染疫過世，恩恩爸指控救護車延誤就醫，侯友宜等4官員獲不起訴，今晚（14）在板橋萬坪公園將舉辦恩恩追思會，恩恩爸在臉書曝光一段感人故事，他在去相館取恩恩照片時，相館老闆特別將恩恩睡著的照片護貝起來對他說「放下來，他會再回來的！」讓他瞬間紅了眼眶。

恩恩爸在臉書發文，他日前到相館沖洗恩恩照片要用做追思會布置時，相館老闆發現一張恩恩睡著照片，問他說該照片是否要洗成小張，再換另一張做主要照片，他當下感到慌亂且語塞，後來對老闆說沒關係，說他就是喜歡恩恩睡得香甜的模樣，「我希望現在的恩恩，已經永遠在天家安穩休息且平安健康！」

恩恩爸說，後來去取照片時，老闆似乎認出恩恩，照片交給他時，老闆說了一句「我特別護貝起來，照片比較不會褪色！」同時拍拍他的手說「放下來，他會再回來的！」讓他頓時紅了眼眶；他說追思會就在今晚（14日），希望民眾能前來留言在追思牆上，也能放上追思花束，現場也會提供桔梗給大家。

恩恩去年4月染疫過世，恩恩爸指控救護車81分鐘後才抵達，延誤就醫害死兒，提告新北市長侯友宜、衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清、消防局救災救護指揮中心主任李宇松過失致死、廢弛職務釀成災害等罪，地檢署認定罪嫌不足予以不起訴。對此，新北市政府回應尊重司法，恩恩爸表示奮戰才要開始。