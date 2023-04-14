據中國人民銀行網站14日消息指出，中國人民銀行行長易綱近日出席今年第二次G20財長和央行行長會時指出，大陸經濟正在企穩回升，通膨保持低位，房地產市場出現積極變化，預計今年GDP增速將達5％左右。他強調各方應一起落實債務處置共同框架，並表示人行作為工作組聯合主席，將與各方密切合作完成今年工作任務。

而易綱此行稍早11日也會見了美國聯準會（Fed）主席鮑威爾，雙方就中美經濟金融形勢交換了意見；同日會見瑞士央行行長喬丹，就中瑞經濟金融形勢等議題交換意見，以及與尚比亞財政部長穆索科圖瓦內、央行行長卡亞亞進行見面。

二十國集團（G20）在12至13日國際貨幣基金組織春季會議期間，在美國華盛頓召開今年第二次G20財長和央行行長會，大陸方面由易綱出席，並由人行副行長宣昌能陪同參會。

會議中成員普遍認為，受高通膨、貨幣政策收緊、地緣局勢緊張等系列因素影響，全球經濟仍面臨較大下行風險。部分成員關注近期發達經濟體銀行業動盪帶來的不確定性。各方同意加強政策協調，共同促進全球經濟復甦、維護金融穩定。

會議中也表示支持加強全球金融安全網，重申將推進國際貨幣基金組織第16次份額總檢查如期完成，呼籲更多國家參與特別提款權轉借，支持落實好債務處置共同框架，幫助脆弱經濟體經濟復甦。