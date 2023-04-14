台東星願大樓今天落成揭牌。（蔡旻妤攝）

台東星願大樓今天落成揭牌。（蔡旻妤攝）

台東星願大樓今天落成揭牌。（蔡旻妤攝）

台東星願大樓今天落成揭牌。（蔡旻妤攝）

台東星願大樓今天落成揭牌。（蔡旻妤攝）

影》台東星願大樓今天落成 星兒們有了自己的家

歷經3年半，位於台東市中興路的星願大樓今天落成啟用，主要籌辦的台灣自閉兒家庭關懷協會前理事長孫中光說，發現許多身障孩子畢業後無處可去，等到家長老了，「這群星兒誰來照顧？」，為此，他籌畫讓星兒有個可以安心工作、居住和生活的共伴家園，不必仰賴大眾捐款，如今終於看著大樓落成，內心澎湃不已。

在台東豐年國小擔任行政職超過25年的孫中光（孫爸），在得知2個兒子有自閉症後，原本抱著得過且過的心態生活，直到得了癌症，才想到，萬一他不久人世，孩子們究竟有沒有辦法安穩的生活。術後，孫爸決定提前退休，並創立「台灣自閉兒家庭關懷協會」，為台東的自閉症患者打造專屬避風港。

孫中光說，在卸任理事長前終於完成希望工程第1期星願大樓工程，內心澎湃不已。6年多前以星願取名代表星兒的願望，並以星願米起家，因此取名為星願大樓。「共伴家園」可讓星兒們自立自強，成為「後天手足」，一起工作也一起生活，靠自己的雙手養活自己，並用賺來的錢聘請專業人士照顧，不必一輩子始終仰賴社會大眾的捐款。

自閉兒家庭關懷協會表示，工程自2019年11月22日展開第1階段的購地勸募計畫開始，直至2023年4月14星願大樓落成，歷經將近3年半左右的時間，從募款、選地、購地、地質鑽探、申請建照、設計建築藍圖與完成水電施工圖、到施工蓋大樓，終於一步步完成共伴家園夢想藍圖的第1步。

星願大樓共有4層樓，占地110坪，使用空間為242坪，1樓將規畫成為生產中心，未來80％的員工將會聘用身心障礙者，希望能夠提供身心障礙的弱勢族群更多就業機會；2樓為協會的辦公室、孩子們的日間作業區，以及烹飪烘焙教室；3樓則是可以讓孩子們從事各種課程活動的綜合教室、律動教室和基金會辦公室，4樓是分離訓練自立生活區。

台灣自閉兒家庭關懷協會感謝海內外超過3萬多人的捐款幫助，總共募到4600多萬，其中包括了許多旅美和來自歐洲、德國等地的華僑，多家日商、美商企業，以及數不清來自台灣各界的朋友，靠著眾人一點一滴的幫忙，才能走到今天，有幸看見星願大樓落成。