美國佛羅里達州共和黨主導的眾議院今天批准一項禁令，即懷孕6週後就不許墮胎，這將使佛州與美國南部各地的墮胎行為受到大幅限制。

路透社報導，佛州眾議院以70票贊成、40票反對的結果，批准這項懷孕6週即不准墮胎的禁令；這項禁令已於本月3日以26票贊成、13票反對的結果在佛州參議院通過。

預料佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）將簽署法案。法案規定，在性侵、亂倫，及孕婦生命或健康受到嚴重威脅的例外情況下，才准許墮胎。

佛州目前禁止懷孕15週以上者墮胎。共和黨籍的迪尚特去年將這項禁令簽署為法律，同時聲稱支持進一步限制。此舉可能會為迪尚特的政治前途帶來風險，一般預料，他將尋求共和黨提名參加2024年總統大選。

自從美國聯邦最高法院去年推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）以來，墮胎已成美國重要政治議題。民意調查顯示，支持墮胎權有助於民主黨在去年11月期中選舉勝過共和黨。

路透社和易普索集團（Ipsos）昨天完成的民調發現，約50%的美國人強烈或有點反對全國實施懷孕6週以上不得墮胎的禁令，而這些人當中包括44%的共和黨人。

同一民調顯示，43%的共和黨人說，他們不太可能投票給支持限制墮胎的政治人物。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在聲明中說：「這項禁令悖於基本自由，與佛州和全美絕大多數人的觀點不符。」

佛州眾議員今天針對禁令辯論了數小時。

支持法案的共和黨人表示，法案針對高危險妊娠做出特例，能保障婦女健康，且一如條文允許，醫師應毫不猶豫地實施能挽救生命的墮胎措施。民主黨人則認為，新規定將傷害女性，共和黨人是把自己的宗教信仰和政治利益置於選民健康之上。

接下來，這項禁令能否實施，將取決於法院對佛州懷孕15週以上不得墮胎禁令的裁定。提供墮胎服務的機構認為，禁令違反了州憲法保障的隱私權。

如果佛州最高法院裁定懷孕15週以上不得墮胎的禁令合憲，那麼懷孕6週以上不得墮胎的禁令將在30天後生效。

在聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」、不再保障墮胎權後，美國東南部各地有需要的人就不斷前往佛州墮胎，這個地區其他多數州已禁止在懷孕初期墮胎。