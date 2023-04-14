消費電子市場尚未回溫，根據日媒報導，台灣科技大廠上月營收遭受至少十年來的最大降幅，這顯示晶片和其他電子產品的需求將下滑，可能對全球產生深遠影響。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，為蘋果、微軟等客戶供貨的19家台灣科技製造商，它們在3月的總銷售額為1.07兆元新台幣、年減18.5%，創下2013年來最大降幅。值得警惕的是，這19家公司裡有16家營收都下降，是該媒體追蹤Asia300名單科技大廠營收十年以來，下滑家數最多的一次。

以晶圓代工大廠台積電為例，3月營收年減高達15.4%，這是四年來首次看到年減的數字，蘋果主要供應商鴻海3月營收也減少21%，全球第三大PC代工廠廣達電腦營收降幅達15.9%。

報導指出，台灣科技業者的單月銷售數據，是這些商品需求的三個月領先指標，台灣科技業者業者生產全球90%的伺服器、80%以上的PC、60%以上的半導體，以及80%的電玩遊戲設備，廠商3月營收紛紛下降，顯示晶片和PC需求將下滑，全面復甦可能要等到明年或更晚。

IDC研究經理Jitesh Ubrani示警，目前PC的通路庫存遠高於健康的四到六周範圍，預期通路和PC製造商的高庫存會持續到今年中，甚至到第3季。

另根據美國財經媒體報導，Wedbush分析師Matt Bryson表示，台積電營收正在迅速減速，令人意外，因為從歷史上看，3月通常是台積電首季營收最強的月份。Matt Bryson說，投資人要認清，壞消息可能就是壞消息，因為疫情期間掀起電子產品和電腦支出前所未有的增長，消費者幾年內就沒必要再更換設備，這代表疫情期間帶來的繁榮，恐需要比過往更長時間才能消化。