女星小S（徐熙娣）與老公許雅鈞婚後育有三個女兒，而她也時常在節目或是社群上分享與女兒相處的日常，近期她在節目上與來賓張艾嘉談及婚姻與育兒理念，忍不住大吐苦水表示女兒經常頂嘴，卻又拿她們沒辦法，甚至被女兒逼哭離家出走。

金馬影后張艾嘉日前受邀至《小姐不熙娣》擔任來賓，節目中張艾嘉分享自己的育兒觀念表示，沒有人在一開始就能扮演好「媽媽」這個角色，一定也有做不好的地方，但這時小S忍不住提問「小孩很愛頂嘴怎麼辦」，並透露這件事讓她相當苦惱。

小S繼續說到，自己小時候若敢頂嘴「我媽就可以放肆地毆打我，可是我現在就不行」自己只能好聲好氣說「不可以這樣對媽媽」，但之後愈想愈委屈的她，最後被孩子逼哭甚至離家出走，但「就是去鄰居家睡一晚而已」對此，張艾嘉也安慰她希望不論是對孩子還是自己都要放寬心，而小S也坦言「我就真的沒辦法兇」。

事實上，小S過去就曾在節目中分享，自己經常被鬼靈精怪的許老三氣哭，有次許老三在餐廳吃飯時突然質問小S：「我現在駝背你也不管我」而當小S安撫她說：「那你就不要駝背啊」沒想到許老三竟激動回：「你根本就不關心我，你就是一個爛媽媽！做事不負責任！」說完後許老三的情緒突然和緩了下來，好像什麼事都沒發生過一樣，還跟小S說燉飯很好吃，但到了用餐尾聲，許老三又重提剛剛的話題，讓小S當場在餐廳崩潰大哭，結果許老三看到她哭反應竟是邊吃飯邊問：「你哭什麼啊？」讓小S相當無奈。