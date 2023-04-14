大陸女星徐嬌小時候演出《長江7號》，與周星馳結下「父女緣」，更被認為乾女兒，過去在電影中扮演男孩的她，如今已變成 25歲的美女。目前在美國留學的她，常在社群平台上分享日常生活，昨（13）日也貼出穿瑜珈褲的照片，展現火辣身材，而健身有成的「美尻」，讓網友紛紛誇讚。

徐嬌近年在美國留學，時常會在微博上分享日常，近期她因為染了一頭粉色髮型，讓許多人都驚呼：「像仙女一樣。」而她昨（13）日更新近況寫下：「練了！」只見她身穿粉色鈕扣小可愛，搭配淡紫色瑜珈褲，在鏡子前擺出多種姿勢，露出纖細水蛇腰，以及健身有成的美尻，S曲線身材十分火辣。

多張美照一出，讓網友看了都羨慕，「到底怎麼練臀啊」、「老婆翹臀」、「老婆的蜜桃臀太誘人了」、「好美的屁屁，嬌嬌厲害了」，而針對網友的提問，她也大方分享鍛鍊秘訣：「天賦挺重要的，得本來屁屁就有肉。」

徐嬌因出演《長江7號》而爆紅，每年固定都有戲劇作品的演出，也從原本小男孩的形象，變成25歲的大美女。不過，曾有網友看到她的身材越來越瘦，BMI值一度低到只剩16.2，擔心健康受到影響；如今她展現健身成果，讓網友都十分驚艷。