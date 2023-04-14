北市東區知名的龍亨酒店，日前傳出有少爺在包廂內暴斃，1名54歲的吳姓服務生，凌晨3時店家打烊後負責清潔，但過了很久都沒現身，其他同事起疑前往查看，發現他臉色發白已無意識，通報救護車緊急送醫後仍宣告不治。

消防局119日前接獲報案，南京東路龍亨酒店有人失去意識，警消到場後，將吳男送往醫院急救，但吳已無生命跡象，搶救後仍宣告不治。

警方初步調查，死者原酒店少爺，在店內服務多年，疑有糖尿病史，事發當天正常上班，店內凌晨3點多打烊時，吳與其他少爺，各自進入包廂進行清潔工作。

當時有其他同事發現吳臉色發白，神情不適，還有關心他「還好嗎？」但吳表示沒問題，約20分鐘後，同事發現吳都沒有出來，前往查看發現他已倒在沙發上，叫喚也沒有反應，嚇得連忙報警。

警方初查死者是突發疾病死亡，家屬對死因也無意見，事發後龍亨十分低調，次日照常營業，生意也未受影響。

龍亨酒店是台北知名的高檔酒店，裡面的小姐號稱氣質佳、身材一流，身高至少都要160，1986年由余姓大亨創立，當時店名叫「富爺」，2003年才改名「龍亨」，龍亨是高檔便服店，消費也比其他酒店高，一直都是角頭兄弟、政商名流的最愛。