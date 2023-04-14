調查局澎湖縣調查站組長陳麒元，因任職嘉義市調查站調查官期間，涉嫌收賄換取包庇受刑人利用借提機會出監處理私事，遭檢方聲押，調查局14日表示，調查局長王俊力獲悉後深表痛心，指示立即免除陳員組長職務，停止其承辦案件業務，進行後續人事調整作業嚴懲。

陳麒元是調查官班42期，擔任嘉義市調查站期間曾承辦毒品業務，並協辦多件毒品重案，他昨天涉貪遭聲押後，有媒體稱他是「緝毒英雄」，引發調查局內部嘩然，嘲諷媒體報導「出事的也能算英雄？」。

調查局表示，陳麒元涉貪案，調查局長王俊力獲悉後深表痛心震怒，第一時間即要求調查局南部地區機動工作站依檢察官指揮，會同廉政署共同偵辦，於13日至澎湖縣調查站約談陳員到案說明，並提供相關資料，全力配合檢察官之調查。

另局長王俊力已指示立即免除陳員組長職務，停止其承辦案件業務，進行後續人事調整作業，一經查證屬實，絕不縱容包庇，定予從嚴從重究責，絕不寬宥。調查局將持續要求全體同仁，嚴以律己，恪遵法紀，以不負國人期待。