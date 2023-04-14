特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）跟美國總統拜登（Joe Biden）不合早已不是新鮮事，但最近拜登政府擬推出的新碳排政策可說是送給馬斯克的大禮，被譽為史上最嚴格碳排放規定，其中2032年的新車銷售需有三分之二是電動車，對比目前的6%，將有顯著提升，特斯拉會是主要受益者之一。

Yahoo Finance報導，除了銷售電動車的比例需要拉高之外，自2027至2032年間生產的車輛的二氧化碳、形成煙霧的氮氧化物和其他污染物的尾氣排放也將納管，就算這些規定最終並不會完全通過，但此事仍會讓汽車製造商降低生產燃油車。

報導提到，馬斯克時常與拜登意見相左，甚至曾在去年期中選舉前，在推特上發文建議粉絲應該要投給共和黨而非民主黨，拜登也多次因工會意見與馬斯克不同「冷落」特斯拉，反而吹捧福特或通用汽車。

中美晶片戰往死裡打 台積電躲得過嗎？

即使如此，拜登政府的新政策可望推動汽車產業史上最大的轉型，特斯拉的型態幫助他們能夠輕鬆面對未來的挑戰，資深專欄作家Rick Newman就虧，特斯拉未來一定會遇到挑戰，但嚴格碳排放監管不是其中一項阻力，或許拜登跟馬斯克應該對彼此好一些。